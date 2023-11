Aborto, petizione del VI municipio di Roma: far ascoltare battito feto

Far ascoltare il battito cardiaco del feto alle donne che vogliono abortire. È quanto prevede la discussa proposta di legge di iniziativa popolare antiabortista rilanciata con un post il 13 ottobre scorso sulla pagina del Municipio Roma VI, unico a guida Fratelli d'Italia. Il Municipio ricorda ai cittadini la possibilità di firmare la proposta di legge 'Un cuore che batte', sostenuta dall'associazione "Ora et labora in difesa della vita". La proposta in questione obbligherebbe appunto i medici a fare ascoltare alla donna che ha deciso di abortire il battito cardiaco del feto, così da poter tornare indietro rispetto alla decisione di interrompere la gravidanza. A denunciare l'accaduto è stato il Pd Roma per voce del segretario Enzo Foschi e la coordinatrice della segreteria romana, la consigliera regionale Emanuela Droghei. Sul post del Municipio Roma VI, governato dal centrodestra, c'è anche il rimando al sito istituzionale del municipio con dentro la locandina che recita: "Con la tua firma potrai salvare tanti bambini".