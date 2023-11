Bergamo, 27enne arrestata per infanticidio: avrebbe ucciso due figli

Avrebbe ucciso, soffocandoli, i suoi due figli, una bambina di quattro mesi e un maschio di due anni. Con questa accusa una donna di 27 anni di Pedrengo, in provincia Bergamo, è stata arrestata con l'accusa di doppio infanticidio. Le indagini dei carabinieri hanno preso il via dopo la scomparsa del bambino di due anni il 25 ottobre 2022, avvenuta a distanza di un anno dalla morte in culla della sorellina, nel 2021, a causa, si credeva, di un rigurgito.

Le indagini

Sia nel primo che nel secondo caso, quando i bambini sono morti, la donna era in casa da sola ed era stata lei stessa a chiamare i soccorsi. Dopo la scomparsa del bambino, la Procura ha disposto l'autopsia e in seguito ai primi esiti, è stata decisa la riesumazione della sorellina. Le analogie emerse hanno convinto gli inquirenti a contestare alla donna il duplice infanticidio.