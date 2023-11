Droga, traffico di hashish tra Spagna e Italia, 13 arresti

Durante l'operazione Ceraste, i finanzieri hanno anche scoperto due depositi di stoccaggio della droga all'interno di box in complessi residenziali a Leinì

Oltre 800 chili di droga sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Torino che ha arrestato 13 persone di origine marocchina, a conclusione di un'indagine della Dda su due organizzazioni criminali specializzate nel traffico di stupefacenti, hashish in particolare. Durante l'operazione Ceraste, i finanzieri hanno anche scoperto due depositi di stoccaggio della droga all'interno di box in complessi residenziali a Leinì (Torino), dove erano custoditi 223 chili di hashish, giaà confezionati e pronti per lo spaccio, e un altro dov'erano nascosti altri 163 chili, individuati grazie al cane antidroga Jakora.