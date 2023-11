Berlusconi, stop della famiglia agli assegni mensili per 20 olgettine

Cronaca

Con l’assoluzione di Silvio Berlusconi nel terzo filone dell’inchiesta sul caso Ruby si è chiusa una vicenda giudiziaria nata nell’ormai lontano maggio 2010, quando Karima El Mahroug (in foto) – ribattezzata "Ruby", appunto (per qualcuno " Ruby Rubacuori" ) – venne fermata per un furto a Milano e poi recuperata dall’ex consigliera lombarda Nicole Minetti

Era stato proprio Berlusconi, ai tempi presidente del Consiglio, a telefonare al capo di gabinetto Pietro Ostuni e avvisare che Minetti sarebbe arrivata a prendere in affido la ragazza 17enne, che gli era stata indicata come la "nipote del presidente egiziano Mubarak". Non era vero: non c'era nessuna parentela con il leader del Cairo. La ragazza non era nemmeno egiziana. Nata in Marocco, è cresciuta in Calabria