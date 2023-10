Ciclismo, morte Rebellin: difesa del camionista chiede meno di 3 anni

I legali di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco che il 30 novembre 2022 a Montebello Vicentino ha travolto e ucciso il campione di ciclismo Davide Rebellin, hanno presentato una richiesta di patteggiamento per 2 anni e 11 mesi di reclusione. L'uomo, 63 anni, è attualmente detenuto nel carcere di Vicenza. La famiglia del ciclista si è detta contraria a patteggiamento.

L'udienza

La Procura aveva fissato per il 24 novembre l'udienza per il giudizio immediato, con le accuse del reato di omicidio stradale con l'aggravante della fuga. Vista la proposta presentata dalla difesa è stata fissata un'altra udienza, il 7 dicembre, per la valutazione dell'ammissibilità dell'istanza e della congruità della pena proposta.

Il risarcimento

Intanto, l'avvocato Andrea Nardin, legale di Rieke, spiega che l'assicurazione ha già quantificato e disposto il risarcimento danni per l'incidente mortale, pari a 825mila euro. Il 63enne nei giorni scorsi ha scritto alla famiglia della vittima una lunga lettera nella quale ha chiesto nuovamente scusa per quanto accaduto.