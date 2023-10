Cucchi, la Cassazione dichiara prescritta accusa per due carabinieri

Per Roberto Mandolini e Francesco Tedesco già condannati in uno dei processi per la morte dell'ingegnere romano, cade l'accusa di falso. La sorella Ilaria: "Mandolini colpevole e salvato dalla prescrizione"

La Cassazione ha dichiarato prescritto il reato di falso per i carabinieri Roberto Mandolini e Francesco Tedesco, già condannati in uno dei processi per la morte di Stefano Cucchi. I giudici della Suprema Corte hanno quindi annullato senza rinvio, riconoscendo il reato estinto per prescrizione, in relazione alla sentenza di appello bis che aveva inflitto tre anni e sei mesi a Mandolini e due anni e quattro mesi a Tedesco. Quest'ultimo è il militare dell'arma che con le sue dichiarazioni aveva fatto riaprire le indagini.