Cucchi, tre carabinieri a rischio processo per falso e depistaggio

Cronaca

Le lacrime della famiglia del geometra morto nell’ottobre del 2009 dopo essere stato arrestato. I giudici hanno condannato due carabinieri per omicidio preterintenzionale. Un altro militare ha stretto la mano di Ilaria Cucchi: “Finalmente è stata fatta giustizia'

La famiglia di Stefano Cucchi ha accolto con commozione la sentenza della Corte d'assise di Roma, arrivata dieci anni dopo quell’ottobre 2009 in cui il geometra 33enne fu arrestato per droga e poi morì sette giorni dopo all’ospedale Pertini. A ucciderlo, hanno detto i giudici, sono stati due carabinieri, condannati ciascuno a 12 anni di carcere per omicidio preterintenzionale. Un altro carabiniere, dopo la sentenza, ha baciato la mano di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano