Lucca comics, anche Fumettibrutti diserta l'evento per il patrocinio di Israele

Dopo il no di Zerocalcare, nuova defezione in questa edizione per prendere le distanze da Tel Aviv. "Devo tutelarmi dal leggere possibili commenti che dicono che in quanto transgender e persona queer LGBTQIA+ non dovrei parlare di G*Z4 (Gaza, ndr) o della causa p4l3st1n3sə (palestinese, ndr)", ha scritto la fumettista annunciando in forfait ascolta articolo

Dopo la scelta di Zerocalcare di disertare l'edizione di quest'anno di Lucca Comics & Games 2023 perché patrocinato da Israele, anche Fumettibrutti, nome d'arte di Josephine Yole Signorelli, ha annunciato che non presenzierà all'evento per lo stesso motivo. "Mi spiace scrivervi che non sarò presente durante i giorni di fiera a Lucca, e il motivo è proprio il patrocinio dell'ambasciata di Isr43l& (Israele, ndr). Dopo averlo scoperto mi sono presa del tempo prima di decidere cosa fare, e credo che se nella vita si fanno dei compromessi (io stessa ne ho fatti tanti) su questo non riuscirei a dormirci la notte", ha scritto Fumettibrutti annunciando la sua assenza (GUERRA ISRAELE-HAMAS: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).

"Mi dicono che in quanto trans non posso parlare di Gaza" "Perdonatemi in anticipo se non potrò leggere tutti i messaggi, ma devo tutelarmi dal leggere possibili commenti che dicono che in quanto transgender e persona queer LGBTQIA+ non dovrei parlare di G*Z4 (Gaza, ndr) o della causa p4l3st1n3sə (palestinese, ndr)", ha aggiunto la fumettista. "Non dovrei dare alcuna spiegazione al riguardo, ma voglio comunque scrivere una parola di cui parlava sempre anche Murgia, che è 'intersezionalità' - ha concluso il messaggio - significa preoccuparsi per tutte le lotte contro l'oppressione, dei corpi e dei popoli, non solo di quelle che ci fanno comodo. Il femminismo è la chiave di lettura del mondo che mi rende libera ogni giorno, e non si tratta di un dovere per me, è l'essenza stessa della vita. Quindi stelle, mi scuso perché non riusciremo in quest'occasione a tenerci per mano e ad abbracciarci, ma sono sicura che lo faremo sempre e per sempre anche in altri luoghi". Nei giorni scorsi anche Amnesty e il fumettista Maicol & Mirco hanno annunciato che non presenzieranno a questa edizione dell'evento per prendere le distanze dal patrocinio dell'istituto culturale dell'ambasciata d'Israele in Italia. approfondimento Zerocalcare: "Io dalla parte del jihadismo? Sono con chi lo combatte"

Il festival promuove un evento pubblico per confrontarsi sul conflitto israelo-palestinese In seguito alle controversie nate con il conflitto tra Israele e Hamas, l'organizzazione del festival ha dichiarato che è pronta ad aprire una discussione ampia in merito alle scelte fatte da alcuni autori e autrici che hanno deciso di disertare Lucca Comics. "Dal Medio Oriente all’Ucraina, dal Sudan fino all’Africa dimenticata, per arrivare alle migrazioni. Cosa può fare il mondo della cultura quando vittime innocenti, guerra, massacri, e grandi esodi irrompono nelle nostre vite in tutta la loro lacerante drammaticità? Cosa fare per interpretare l’informazione e agire nello scenario in cui ci troviamo?", si legge in un post sul profilo Instagram del festival che lancia il confronto. L'evento, fissato alle 16:30 del 2 novembre all'auditorium di San Romano, vedrà la partecipazione di importanti charity partner di lunga data di Lucca Comics & Games, come Simonetta Gola, direttrice comunicazione di Emergency, e Mario Marazziti, autore de "La Grande Occasione. Viaggio nell’Europa che non ha paura" della Comunità di Sant’Egidio. Saranno anche coinvolti coloro che sono responsabili di comunicare queste crisi al pubblico, come Agnese Pini, direttrice del Gruppo Editoriale Qn, e Tito Faraci, autore e curatore editoriale per Feltrinelli.

L'edizione di quest'anno di Lucca Comics si intitola 'Together' L'edizione di quest'anno, dal titolo 'Together', comincia l'1 novembre e punta a essere quella dei record e a pochi giorni dal via sono oltre 275mila i biglietti totali venduti per la cinque giornate. Quella di sabato 4 si prospetta la più partecipata: con più di 78.500 biglietti venduti si avvicina al tetto massimo delle 80mila presenze quotidiane (la città ha circa 88.000 abitanti) e quindi ad essere sold out. Nelle piazze e per le vie di Lucca sono attesi oltre 300 ospiti, 45 star internazionali e 62 case editrici. Numeri con cui la grande fiera italiana, nata nel 1966 come Salone dei fumetti, festeggia un anno importante con la sezione Lucca Games nata nel 1993 e che pronta a spegnere le 30 candeline con due ambassador d'eccezione: Lillo Petrolo insieme a Joe Manganiello.

Gli altri eventi in programma e gli ospiti Tantissimi gli altri eventi in programma, anche collaterali, e grandi ospiti nazionali e internazionali, provenienti da Stati Uniti, Giappone, Spagna, Francia, Corea del Sud, Cina, Canada, Inghilterra, Argentina, Israele, Turchia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Belgio. Arrivano a Lucca le star del panorama fumettistico giapponese, personaggi del calibro di Naoki Urasawa, Hiro Mashima, Mingwa, Masaaki Ninomiya, e poi ancora Usamaru Furuya, Kan Takahama (la sua opera Memorie dell'Isola Ventaglio è tra i 30 finalisti ai Lucca Comics Awards), Keigo Shinzo, Shintaro Kago che presenterà la sua prima serie a fumetti; Eldo Yoshimizu, Satsuki Yoshino. Invece dal panorama anglosassone ed europeo sbarcano in città Garth Ennis, Jim Lee, Don Rosa, Amélie Fléchais, Craig Thompson, Howard Chaykin, Tony Valente e molti altri ancora, da quello franco-belga Jordi Lafebre, David Rubin, Goran Sudzuka, Martin Panchaud, Elizabeth Pich e il duo Bastien Vivès e Martin Quenehen con la nuova avventura di Corto Maltese. Non mancheranno anche tanti ospiti italiani tra cui Gipi, Milo Manara, Leo Ortolani, Sio, Pera Toons, Silvia Ziche, Paolo Bacilieri, Igort, Fumettibrutti, Werther Dell'Edera, Barbara Baraldi, Simone Bianchi e tantissimi altri. Da non perdere il grande Frank Miller, leggendaria firma della trilogia del Cavaliere Oscuro; i 75 anni di Tex Willer, un fumetto sul cantante Max Pezzali e tanto altro ancora. Per i Games sarà presente per la prima volta Pete Fenlon, game designer, cartografo, collezionista tolkieniano e ceo di Catan Studio, il celebre gioco da tavolo tedesco. Protagonisti indiscussi saranno anche migliaia di cosplayer che sfileranno per le vie della città in un trionfo di colori. Due gli appuntamenti più attesi: l'European Cosplay Gathering e lo storico Lucca Cosplay Contest, aperto a tutti. In occasione del 40/o anniversario de "L'incantevole Creamy", raduno a tema sabato 4 novembre al Giardino degli Osservanti. E ancora, tra le celebrazioni, proposto un tributo in occasione dei 60 anni di Dottor Who.