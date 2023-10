Inchiesta per stupro, la procura convocherà Leonardo Apache La Russa

Cronaca

Si tratta di una terapia farmacologica ormonale, a cui vengono a volte associati psicofarmaci, che riduce la produzione di ormoni come il testosterone, e inibisce l’azione della dopamina, portando così al calo del desiderio sessuale. Nel 2013 l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha stabilito che “nessuna pratica coercitiva di sterilizzazione o castrazione può essere considerata legittima nel XXI secolo”. Viene usata in modo limitato solo in alcuni Paesi

Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si è detto d’accordo: “Uno stupratore, italiano o straniero che sia, la deve pagare fino in fondo, e siccome sono dei malati vanno curati e messi in condizione di non ripetere la stessa follia", quindi "potrebbe servire in via sperimentale anche in Italia quello che c'è già in sperimentazione in altri Paesi", ovvero il "blocco androgenico o castrazione chimica". Ha poi criticato chi a sinistra “riesce a fare polemica"