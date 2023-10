Botte alla compagna, arrestato il trapper romano Gallagher

La ricostruzione dei fatti

Come riporta il Corriere della Sera, nella primavera 2021 le forze dell’ordine sono intervenute quando Gallagher ha iniziato a spaccare diversi suppellettili insultando la ragazza, colpevole di non essere abbastanza stimolante per il lavoro del trapper. In un caso, dice la ragazza, sarebbe anche tornato a casa in stato di alterazione e le avrebbe rotto la costola con un calcio. Non solo. Ci sono altri episodi di violenza. Come quando aveva rotto una finestra minacciando di autolesionarsi per poi addossare la responsabilità alla ragazza. Invece, nel 2019 ha rapinato tre fan e nel 2020 è stato denunciato per aver rubato un furgone per pubblicare un video sui social. Adesso è ai domiciliari, con il braccialetto elettronico.