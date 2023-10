Bologna, la piazza sotto le due Torri resterà chiusa per anni

Al via il montaggio del nuovo cantiere

Il nuovo cantiere prevede il montaggio di una struttura metallica provvisoria intorno alla torre. Lo ha annunciato oggi l'amministrazione comunale di Bologna che si avvia a predisporre un piano di mobilità ad hoc. L'impatto sulla viabilità e sul trasporto pubblico è notevole: si dovranno deviare 645 corse nei giorni feriali. A restare chiusa sarà dunque piazza di Porta Ravegnana, sotto le Due Torri. Per il momento il Comune conferma il piano di mobilità provvisorio scattato sabato 22 ottobre per effettuare controlli e monitoraggio alla Garisenda, ma nei prossimi mesi sarà predisposto un piano definitivo valido per i prossimi anni. L'impatto sul trasporto pubblico è importante. Diversi mezzi di Tper, la società locale, sono deviati: in tutto si tratta di 645 corse nei giorni feriali, quelle che prima percorrevano via San Vitale e via Rizzoli in direzione di via Ugo Bassi. Continuano invece a circolare su via Rizzoli 1.187 corse di bus, di cui 654 proseguono per Strada Maggiore e 533 in via Castiglione. Per garantire l'accesso ai residenti, consegna merci e accedenti a posti auto dell'area attorno alle Due Torri sono sospesi i varchi Rita di via Ugo Bassi in entrata e di via Rizzoli in uscita, sospensione fino all'inserimento delle targhe autorizzate. - "Dobbiamo salvare la torre Garisenda e una parte della città", dice il sindaco di Bologna, Matteo

Lepore, a proposito dei provvedimenti da adottare per salvare una delle due torri di Bologna, provata dal traffico circostante.