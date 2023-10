La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza pronunciata della Corte d'Assise di Novara il 26 marzo 2021 e successivamente ribadita in appello. Per i giudici, l'uomo è l'esecutore materiale dell'omicidio ma la mamma del bambino è corresponsabile

È stata confermata in via definitiva la condanna all’ergastolo per Gaia Russo Dieni, 26 anni, e l'ex compagno Nicolas Musi, 27 anni, accusati di aver ucciso, il 23 maggio 2019, il piccolo Leonardo, figlio della donna, di soli 19 mesi. La Corte di Cassazione ha confermato definitivamente la sentenza pronunciata della Corte d'Assise di Novara il 26 marzo 2021 e successivamente confermata in appello. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo è l'esecutore materiale dell'omicidio ma la madre del bambino è corresponsabile, anche perché nelle numerose precedenti occasioni in cui il bambino era stato portato al Pronto Soccorso con vistosi segni di percosse aveva sempre coperto il compagno parlando di incidenti domestici.