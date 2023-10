Secondo il rapporto “Natalità e fecondità della popolazione residente - anno 2022” dell’Istat, per quanto riguarda i nomi maschili sul podio ci sono poi Francesco e Tommaso, mentre per quelli femminili Aurora e Giulia. I bambini stranieri nati da genitori residenti in Italia si chiamano prevalentemente Adam, Amir e Rayan, ma anche Leonardo, Matteo e Luca. I primi 30 nomi in ordine di frequenza coprono quasi il 44% di tutti i nomi attribuiti ai maschi e quasi il 38% di quelli dati alle femmine ascolta articolo

Leonardo e Sofia. Sono questi i due nomi più scelti dai neogenitori per i propri figli nel 2022, secondo quanto riporta l’Istat nel rapporto Natalità e fecondità della popolazione residente - anno 2022. “Nonostante ci siano quasi 26mila nomi diversi per i bambini e poco meno di 25mila per le bambine - osserva l’Istituto Nazionale di Statistica - la distribuzione del numero di nati secondo il nome rivela un’elevata concentrazione intorno ai primi 30 in ordine di frequenza, che complessivamente coprono quasi il 44% di tutti i nomi attribuiti ai maschi e quasi il 38% di quelli alle femmine”.

I nomi più diffusi Leonardo è il nome maschile che mantiene il primato dal 2018, seguito da Francesco che guadagna due posizioni rispetto al 2021. Medaglia di bronzo - stabile - per Tommaso, seguito da Edoardo e Alessandro: quest'ultimo è sceso dal secondo al quinto posto. Seguono: Lorenzo, Mattia, Gabriele, Riccardo, Andrea, Diego, Nicolò, Matteo, Giuseppe e Federico. Nulla è cambiato invece, rispetto al 2021, per i nomi femminili più diffusi: stabili Sofia in prima posizione, Aurora in seconda, Giulia in terza e Ginevra in quarta. Quinto posto per Vittoria, poi Beatrice, Alice, Ludovica, Emma, Matilde, Anna, Camilla, Chiara, Giorgia e Bianca.

I nomi maschili per regione Leonardo è il nome più scelto dai neogenitori in tutte le regioni del Centro-nord tranne che nella Provincia autonoma di Bolzano, dove primeggia il nome Leo, e in Umbria, dove prevale Tommaso. Leonardo è il nome preferito, come nel 2021, anche in diverse regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Francesco rimane stabile al primo posto in quattro regioni del Mezzogiorno (Molise, Puglia, Basilicata e Calabria) mentre Antonio continua a mantenere il primo posto in Campania.

I nomi femminili per regione Anche Sofia primeggia in tutte le regioni del Centro-nord - a eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, dove si conferma ancora Emma, e in Valle d'Aosta dove vince Alice - e in Abruzzo, Calabria, Sicilia e Sardegna. Giulia, stabile al terzo posto in classifica nazionale, conserva la prima posizione in Campania, Puglia e Basilicata. Aurora, secondo nome a livello nazionale, è sul gradino più alto del podio solo in Molise.

I bambini stranieri Secondo i dati Istat, i bambini stranieri nati da genitori residenti in Italia si chiamano prevalentemente Adam, Amir e Rayan, ma anche Leonardo, Matteo e Luca. Anche tra le bambine straniere il primato spetta a Sofia, seguito da Sara, Amira, Emma, Emily e Aurora. Le preferenze dei genitori stranieri si differenziano a seconda della cittadinanza, spiega l'Istituto: "Considerando le quattro cittadinanze per maggior numero di nati da genitori entrambi stranieri, la tendenza a scegliere per i propri figli un nome diffuso nel Paese ospitante è più spiccata nella comunità rumena. Infatti, i nomi più frequenti tra i nati rumeni sono: Leonardo, David, Luca, Matteo e Gabriel, mentre per le bambine troviamo Sofia (anche nella variante di Sofia Maria), Emma, Amelia e Maria. I bambini albanesi si chiamano prevalentemente Aron e Liam, ma anche Noel, Enea e Alessio mentre le bambine Emily, Aurora, Luna, Chloe, Emma e Amelia". Preferiscono invece nomi legati alle tradizioni del Paese d'origine i genitori provenienti dal Marocco e dal Bangladesh: "I bambini maschi marocchini si chiamano soprattutto Amir, Adam, Rayan, Youssef e Jad; le bambine marocchine Amira, Sara, Nour, Jannat e Malak - scrive l'Istat - I genitori del Bangladesh scelgono per i figli maschi soprattutto Ayan, Anas, Arham, Safwan, Zayan e Ayman; per le bambine: Ayesha, Fatiha, Mariam, Fatima, Sara e Arisha".