Arrivano due nuove perturbazioni sull’Italia, una nelle prossime ore e l'altra da lunedì 30, intervallate da un weekend più soleggiato, anche se non ovunque. Domani, venerdì 27 ottobre, ci sarà ancora qualche pioggia al mattino sul Triveneto e sulle regioni centrali tirreniche, poi nel pomeriggio su Campania e Calabria tirrenica. Tempo in miglioramento nella seconda parte della giornata al Nord e al Centro, con temperature in aumento al Sud e stabili altrove. Sabato e domenica è previsto bel tempo, salvo qualche instabilità, poi da lunedì un nuovo peggioramento in particolare al Centro-Nord (LE PREVISIONI).