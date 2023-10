Si tratta di uno dei provvedimenti introdotti dalla riforma Cartabia: non sarà più necessario aspettare almeno sei mesi per presentare la richiesta di divorzio, permettendo ai Tribunali di sottoscrivere in un'unica sede un solo atto da depositare, trattando le richieste delle singole parti in un solo contesto

Ma la sentenza apripista è arrivata con largo anticipo rispetto al via libera della Suprema Corte. Pronunciata dal Tribunale di Verona il 20 giugno 2023 ha reso reale uno dei punti-cardine del diritto di famiglia introdotto dalla Riforma Cartabia. Una procedura "lampo" che permette anche un notevole risparmio economico: non si dovrà pagare due volte l'avvocato né il cosiddetto "contributo unificato", la famigerata imposta che è dovuta tutte le volte che si comincia una causa.

Restano i tempi dettati dalla legge

I benefici del nuovo procedimento sono vari, intanto c’è quello economico, poi quello psicologico perché semplifica la vita di chi si lascia e protegge i figli dal rischio di un doppio conflitto a distanza di poco tempo. Inoltre riduce la burocrazia, offrendo una soluzione più pratica e immediata alle coppie, meno documentazione, trafile e udienze in tribunale. Insomma, risparmio di tempo, energie e denaro per le persone già abbastanza in difficoltà.

Sei mesi per la separazione consensuale

Certo, la giustizia ha comunque i suoi tempi: anche se non sono più necessarie due cause distinte, bisognerà sempre attendere i termini legali tra la pronuncia di separazione e quella di divorzio: sei mesi in caso di separazione consensuale, mentre in caso di divorzio giudiziale il tempo si estende a 12 mesi tra le due procedure.