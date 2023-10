Il dramma famigliare si è consumato questo pomeriggio a Latiano. L'omicida ha 32 anni e per uccidere la madre avrebbe usato un'accetta. A quanto si apprende ci sarebbe stata anche una colluttazione con il padre, attualmente ricoverato presso l'ospedale Perrino di Brindisi

Un uomo ha ucciso la madre ed avrebbe ferito anche il padre per poi suicidarsi. E' successo questo pomeriggio a Latiano, in provincia di Brindisi. Lo hanno confermato i carabinieri, che hanno avviato un'indagine per ricostruire la vicenda.

La prima ricostruzione

L'omicida ha 32 anni e per uccidere la madre avrebbe utilizzato un'accetta. Secondo quanto emerso ci sarebbe stata anche una colluttazione con il padre. Quest'ultimo sarebbe riuscito a divincolarsi e ad invocare i soccorsi. Attualmente è ricoverato presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Il 32enne, invece, si sarebbe suicidato lanciandosi nel vuoto dal terrazzo dell'abitazione.