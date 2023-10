Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 ottobre: la rassegna stampa

Tra le notizie in evidenza sui quotidiani di oggi ci sono le parole che arrivano dell'Iran, il Paese ha avvertito Usa e Israele di poter intervenire nel conflitto in Medio Oriente. Spazio anche alla premier Giorgia Meloni che ha disertato la kermesse di Fratelli d'Italia. Infine, il calcio con la Juventus che in campionato ha battuto il Milan