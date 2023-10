Azienda ospedaliera di Verona colpita da un attacco hacker

Dalle prime ore del mattino, l'Azienda ospedaliera di Verona sta subendo un attacco hacker. Le strutture informatiche regionali e i vertici sanitari regionali sono stati informati prontamente dal direttore generale, Callisto Bravi, e stanno seguendo direttamente la situazione collaborando con le strutture aziendali veronesi. Dalle prime informazioni, risulta immediatamente attivata la procedura per la messa in sicurezza dei dati, e regolari i backup. Al momento sono sospesi alcuni servizi forniti per via informatica. Sono bloccati il Centro Unico Prenotazioni e il sistema di ritiro dei referti. L'Azienda Ospedaliera fornirà ulteriori informazioni nel corso della giornata.

Il comunicato dell'azienda ospedaliera di Verona

L'Azienda ospedaliera di Verona comunica che l'attacco non ha portato conseguenze nel funzionamento dei reparti e le urgenze. A una prima analisi, non risultano violati i dati sensibili e le procedure di backup periodico sono avvenute regolarmente prima dell’ attacco. Sono però ancora fuori uso le linee telefoniche interne e parte della rete dati che si appoggia su Internet. I servizi online sono interrotti. In una nota si invita a "non presentarsi ai Centri prelievi se non si è in possesso di prenotazione e di accedere al Pronto soccorso solo per emergenze. Momentaneamente sono chiuse le casse automatiche e gli sportelli per pagamenti e prenotazioni. I tecnici Aoui da stanotte, appena scattato l’alert, sono al lavoro per il ripristino".