Palermo, in aumento le famiglie indigenti allo Zen

In una delle periferie più difficili d'Italia l'azione di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica viene svolta da associazioni come l'Albero della vita che seguono le famiglie e aiutano i bambini e gli adolescenti con percorsi educativi e formativi. Ma il loro sostegno non si limita allo studio, perchè in molti casi i nuclei familiari che vivono qui non riescono nemmeno a garantire ai propri figli i pasti principali

La scala è al buio, come l’intero edificio e come la stragrande maggioranza degli edifici; non c’è luce, gli allacci sono abusivi, perché abusivamente sono stati occupati gli appartamenti, dove vivono più nuclei familiari, dove non ci sono spazi sufficienti e i bambini non hanno mai una stanza tutta per sé, per crescere, per giocare, per sognare.

Serena Flores, pedagogista dell’associazione L’ Albero della vita mi attende di fronte all’ingresso della sede, in una delle palazzine che qui chiamano padiglioni, in via Rocky Marciano, una strada nota peri fatti di criminalità oltre che per il degrado, l’abbandono, l’accumulo di spazzatura che caratterizza tristemente quasi tutto lo Zen.

“Al di là dei confini di questo quartiere non ci vogliono vedere, fingono che non esistiamo, mi dice Rosi Pensato, 48 anni e 4 figli di cui 3 in età scolastica, che possono studiare, andare a scuola, fare i compiti il pomeriggio al doposcuola grazie al progetto Varcare la soglia dell’Albero della vita, che promuove percorsi didattici, per i bambini, laboratori esperienziali per i ragazzi, corsi di formazione per adulti.

L’associazione ha anche aiutato lei a trovare un lavoro. “Senza il loro aiuto sarebbe stato impossibile” dice Rosi che assiste gli anziani. “Quando mi presento ai colloqui per trovare un lavoro “a Palermo” e dico che sono dello Zen mi rispondono che il posto è già occupato. Per i miei figli sogno un mondo in cui non siano più invisibili, un mondo più luminoso, perché qui è tutto buio. Gli altri non ci vedono e noi non esistiamo. Ma in fondo siamo persone come tutti gli altri, solo che la gente vede solo una parola: Zen. Non vede noi. Anche lo Stato non ci vuole vedere e non ci vuole aiutare".

"Qui tutto è più difficile - continua Rosi - andare a scuola, seguire un corso, c’è solo un autobus che passa di rado e porta “in città”. La fermata alle 6 del mattino è già affollatissima e a volte il bus non si ferma nemmeno perché non riesce a farsi largo tra i cumuli di spazzatura che riempiono la strada. Questo è solo uno dei problemi, qui manca tutto. Le fognature, l’acqua corrente, la luce.”