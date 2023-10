Sanremo, padre spara al figlio in centro e fugge: è caccia all'uomo

Immediato l'intervento della polizia, che sta cercando l'uomo in zona. Non sono state finora fornite informazioni sulle condizioni della vittima

Sparatoria, poco dopo le 13, nell'androne di un palazzo in centro a Sanremo. Secondo le prime, frammentarie informazioni, un uomo avrebbe sparato al figlio e poi sarebbe stato visto fuggire. Immediato l'intervento della polizia, che sta cercando l'uomo in zona. Non sono state fornite informazioni sulle condizioni della vittima.