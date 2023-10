TikTok blocca profilo di Monica Poli che grida Attenzione Pickpockets

La donna è tra le fondatrici del profilo 'Cittadini non distratti', aperto da un gruppo di veneziani per porre l'attenzione sui borseggiatori. Ora, dopo la chiusura del primo account, anche il secondo è stato messo al bando. La motivazione? Per il social cinese i video postati sul profilo sono opera di "molestatori"

Il grido 'Attenzione pickpocket!' scandito da Monica Poli è diventato una sorta di tormentone. Il messaggio anti-borseggio ha fatto il giro del mondo grazie a remix musicali e video su piattaforme social come TikTok e Instagram. A pronunciarlo sempre la stessa voce, quella appunto di Monica Poli, 57enne di Venezia che col suo cellulare filma presunti borseggiatori e grida ai turisti e non di fare attenzione.

Due account messi al bando

La donna è tra le fondatrici del profilo social 'Cittadini non distratti', ma ora, dopo che TikTok ha chiuso il primo account, anche il secondo è stato messo al bando. La motivazione? Per il social cinese i video postati sul profilo sono opera di "bulli e molestatori", secondo quanto riporta La Repubblica. Il profilo dei Cittadini non distratti 2 è stato aperto da un gruppo veneziano che da 10 anni chiede norme severe per i borseggiatori e Poli pare ormai conoscere le bande che da anni arrivano a Venezia per fare piazza pulita di portafogli, soprattutto puntando i turisti, ma non solo.

"Ogni volta facciamo ricorso e ce lo riattivano"

L'amarezza di Monica Poli è tanta: "Ogni volta facciamo ricorso e ce lo riattivano. Ci sembra comunque assurdo che con tutto quello che gira su TikTok ci chiudano il profilo, proprio a noi che avvertiamo veneziani e turisti del pericolo che corrono con questi borseggiatori".