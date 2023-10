Caso Segre-Seymandi, l'imprenditrice ritira la querela contro l'ex fidanzato

L'imprenditrice Cristina Seymandi ha consegnato alla procura di Torino la remissione della querela contro l'ex fidanzato, il commercialista Massimo Segre. Il pubblico ministero che era stato incaricato di seguire il caso ora dovrà valutare se fra i reati e i comportamenti contestati ve ne sono di perseguibili d'ufficio. In quel caso il procedimento penale resterà aperto. Gli ex promessi sposi hanno raggiunto nelle scorse settimane un accordo con cui chiudevano anche le pendenze giudiziarie

Al centro dello battaglia legale un video trasmesso durante una festa pre-matrimonio

Gli ex fidanzati torinesi l'estate scorsa erano balzati agli onori delle cronache per il video in cui lui, a sorpresa, aveva lasciato lei tenendo un discorso durante una festa affollata di amici. Due sono i procedimenti legali che erano stati attivati a Palazzo di giustizia a margine della vicenda. Il primo, di natura civilistica, riguardava la richiesta di bloccare circa 700mila euro che la Seymandi aveva prelevato dal conto comune nel marzo del 2022. Il secondo è una querela presentata in procura dalla donna contro l'ex fidanzato, ritiro ora formalizzato.