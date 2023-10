Incidente vicino a Taranto, scontro tra auto: un morto e tre feriti

Lo schianto è avvenuto all'altezza di una rotatoria sulla strada per San Giorgio Ionico. Una donna di 73 anni ha perso la vita, mentre il marito, che viaggiava con lei, e i due giovani a bordo dell'altro veicolo sono rimasti feriti

Una persona è morta e tre sono rimaste ferite in un incidente avvenuto alla porte di Taranto, all'altezza di una rotatoria per un centro commerciale sulla strada per San Giorgio Ionico.