15enne spara con una pistola a pallini contro docente nel Salernitano

Per la docente solo un indolenzimento per il proiettile di gomma che l'ha colpita. I Carabinieri hanno sequestrato l'arma giocattolo. Si attendono eventuali provvedimenti della dirigenza scolastica

Uno studente di 15 anni entra in classe e spara con una pistola giocattolo a pallini contro una professoressa. Per lei solo un indolenzimento per un proiettile di gomma che l'ha colpita. Ma l'episodio, raccontato dal Mattino, ha suscitato sconcerto nell'istituto superiore del Salernitano dove si è verificato.