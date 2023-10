Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Nella giornata di oggi si celebra un importante anniversario: il 14 ottobre di cento anni fa nasceva un amato autore della letteratura italiana. Pochi giorni fa, l’11 del mese, si è invece celebrata la giornata mondiale del coming out. Una ricorrenza cruciale in un panorama mondiale ancora difficile: essere gay è ancora illegale in decine di paesi.

Sul fronte economia si tirano le fila del Pnrr (SPECIALE), il piano complessivo di ripresa e resilienza dell'Italia. Mentre un noto colosso del web è chiamato a fare i conti con il fisco statunitense per il versamento di 29 miliardi di tasse non pagate.

Negli scorsi giorni grandi protagonisti i social network. Mentre X, l’ex Twitter, se la deve vedere con le numerose fake news che circolano senza sosta sulla piattaforma, sui principali social giunge l’ultimo tormentone già diventato virale tra le star e le persone comuni, che sfrutta l’intelligenza artificiale permettendo all'utente di immaginare una realtà diversa da quella in cui vive.

Per quanto riguarda lo sport, invece, si è parlato degli Europei di calcio del 2032, ospitati dall’Italia insieme ad un altro paese annunciato proprio in questi giorni.





Infine, Halloween è alle porte e la corsa al migliore travestimento è già cominciata. Il costume più venduto? Quest’anno si ispira ad un personaggio che piace a grandi e piccoli.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24.