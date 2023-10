Meteo, le previsioni: da domenica possibili piogge al Centro Nord

Il campo di alta pressione inizierà a retrocedere da questo fine settimana, ma garantirà ancora sabato e una parte di domenica tempo asciutto. Nel giorno festivo saranno possibili precipitazioni al Centro Nord con nuvolosità irregolare su gran parte d’Italia. Gli ultimi aggiornamenti mostrano l’arrivo di piogge più consistenti tra lunedì e martedì con una fase di maltempo di stampo autunnale. In alcune zone le piogge potranno essere molto consistenti. . Questa parentesi piovosa e fredda potrebbe prolungarsi fino alla terza decade del mese.

Le previsioni di domenica

I modelli e le previsioni de ilmeteo.it confermano un vero e proprio ribaltone sul fronte meteo a partire dalla giornata di domenica 15 Ottobre quando ci aspettiamo l'ingresso di forti venti di bora sul medio e alto Adriatico, con punte massime ad oltre 30-40 km/h, specie su triestino, Veneto, Romagna, Marche e Abruzzo che provocheranno un drastico calo delle temperature tra la notte e la giornata successiva. Al Nord schiarite su Lombardia, instabilità sulle regioni di Nord Est con piogge sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in calo, massime tra 22 e 26. Al Centro piogge e rovesci sparsi in estensione dalla Toscana a Umbria, alto Lazio e Marche. Al Sud prevalenza di sole, salvo nuvolosità su Campania e alta Calabria.. Temperature in rialzo, massime tra 28 e 33.