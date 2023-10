Roma, donna di 71 anni trovata morta in casa. Fermato amico dei figli

Una donna di 71 anni è stata trovata senza vita nella sua casa di Roma, in viale Prato Fiorito. L’anziana sarebbe stata uccisa a martellate nel corso di un tentativo di rapina nel suo appartamento. I carabinieri hanno fermato un uomo, sospettato del femminicidio: sarebbe un amico dei figli della donna.

Donna uccisa in casa a Roma

Il cadavere dell’anziana è stato trovato intorno alle 19 di venerdì 13 ottobre nel suo appartamento in viale Prato Fiorito, una zona periferica della capitale. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni parenti e amici della vittima: insospettiti dai rumori, sarebbero entrati in casa e avrebbero trovato la donna priva di vita. I carabinieri hanno fermato un uomo di 38 anni, amico dei figli della donna (che hanno precedenti penali): secondo una prima ricostruzione, avrebbe ucciso la 71enne mentre era sotto effetto di sostanze stupefacenti e nel corso di un tentativo di rapina in casa. Indagano i carabinieri di Tor Bella Monaca.