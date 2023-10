Ora solare: nella notte tra 28 e 29 ottobre lancette indietro un'ora

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 dovremmo spostare le lancette indietro di 60 minuti, dalle 3:00 alle 2:00. Questa operazione deve essere fatta sugli orologi da parete o su quelli da polso, mentre non occorre fare niente su smartphone, computer e dispositivi digitali in genere. Questi, infatti, si aggiorneranno automaticamente.

Abolizione dell’obbligo

Il sistema che alterna 5 mesi di ora solare a 7 mesi di ora legale scandisce le nostre vite dagli anni Sessanta. Nell’estate 2018 il Parlamento europeo ha approvato l’abolizione dell’obbligo, in vigore dal 1996, di passare dall’ora legale a quella solare in tutti gli Stati membri. Non si è riusciti a raggiungere una posizione comune per tutti gli Stati europei, con i Paesi del Sud Europa che si sono detti contrari all’abolizione generalizzata dell’ora legale

Risparmio

Secondo i dati rilasciati da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale dei flussi di energia elettrica, dal 2004 al 2021 il minor consumo per l’Italia dovuto all’ora legale è stato di circa 10,5 miliardi di kWh. In termini economici, si tratta di 1,8 miliardi di euro.