Chiara Andreotti morta a 37 anni, rimase paralizzata dopo operazione

Salute e Benessere

I livelli essenziali di assistenza rappresentano le cure minime che ogni regione è tenuta a offrire gratuitamente. Quelle che hanno ottenuto un punteggio sotto soglia nel monitoraggio con il nuovo sistema di garanzia in una o più macro-aree sono: Valle d'Aosta, Calabria, Sardegna, Sicilia, Campania, Molise e provincia autonoma di Bolzano

"Le regioni che presentano un punteggio inferiore alla soglia - si legge nel report - in una macro-area sono la provincia autonoma di Bolzano (Prevenzione), Molise (Ospedaliera), Campania (Distrettuale) e Sicilia (Prevenzione); in due macro-aree Sardegna (Distrettuale e Ospedaliera); in tutte le macro-aree: Valle d'Aosta e Calabria"