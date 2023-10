Colosseo sfregiato, turista vuole risarcire: nessuno comunica l'Iban

Il cittadino inglese che nel giugno scorso ha inciso il suo nome e quello della fidanzata sul monumento ha deciso di pagare i danni per ottenere la sospensione condizionale della pena. Dopo mesi di solleciti da parte del suo avvocato, nessuno ha ancora fornito le coordinate bancarie per il versamento

Ivan Danailov Dimitrov, l’inglese di origini bulgare che nel giugno scorso ha inciso sul Colosseo il suo nome e quello della fidanzata, si è offerto di risarcire il danno causato, in modo da ottenere la sospensione condizionale della pena, ma dopo mesi di solleciti da parte del suo avvocato nessuno ha ancora fornito l'Iban per il bonifico. A riportare la notizia è Il Messaggero.

L'Iban per il bonifico

Secondo quanto riporta il quotidiano, il pm che indaga sullo sfregio al monumento storico, Nicola Maiorano, ha dato il suo consenso e ha delegato i carabinieri di “accertare e comunicare l’entità del danno” con urgenza. Nella relazione del 26 giugno scorso firmata da un funzionario del Parco Archeologico del Colosseo, viene spiegato che per ripristinare il danno occorrono due giorni di lavoro da parte di un restauratore di alto livello, il noleggio di attrezzature l’acquisto di materiale per un totale di 965 euro più Iva. Dopo circa tre mesi e diversi solleciti, l'Iban per il bonifico non è stato ancora fornito a Dimitrov, nonostante la procura abbia delegato il I gruppo della Polizia locale di Roma Capitale ad “acquisire le coordinate bancarie del Parco Archeologico del Colosseo”.

Dal Parco Archeologico, però, fanno sapere che la dirigente dell’ufficio Bilancio e pagamenti del ministero dei Beni culturali si attiverà per risolvere questo impasse.