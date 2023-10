Imparare a diventare leadher in un mondo di leader (maschi)

Altri tempi ora, per fortuna. Tempi in cui però è necessario guidare il cambiamento, che piano piano avanza, anche attraverso il linguaggio. “È importante, per esempio, usare l’articolo al femminile. Non è un elemento solo di forma, ma di sostanza” dice la prima presidente della Corte Suprema di Cassazione Margherita Cassano in occasione della nostra intervista, ospite di Sky TG24 alle Terme di Diocleziano a Roma per i 20 anni di Sky. “Il linguaggio rispecchia l’evolvere della società. È giusto che si adegui”. E lo dice a 60 anni esatti dalla legge che consentì alle donne l’ingresso in magistratura. Prima la porta era chiusa.

Le donne coprono il 43% della forza lavoro in Italia

Ormai le porte, per fortuna, si sono aperte. Ma dentro, in un mondo del lavoro pensato dai maschi per I maschi, le differenze di riconoscimento sono ancora molte. E le disparità tante. È per questo che le donne devono imparare a muoversi in un mondo in cui sono arrivate troppo tardi e dove in poche riescono a raggiungere posizioni di vertice e di responsabilità.

“Oggi rappresentano il 43% del totale della forza lavoro in Italia. Ma se guardiamo ai ruoli decisionali, le donne sono ancora poche” dicono Roberto Prioreschi, SEMEA Regional Managing Partner di Bain & Company e Pierluigi Serlenga, Managing Partner di Bain & Company Italia. “Le donne sono solo il 2% dei CEO delle società quotate. Di questo passo ci vorranno più di 150 anni per raggiungere la parità nei ruoli di leadership. In più il contesto di incertezza macroeconomica non aiuta: un’azienda su 4 vede un rischio di veder scendere nella scala delle priorità queste tematiche nell’agenda dei CEO e dei Top manager. Questo non ce lo possiamo più permettere. Bisogna continuare ad investire e farlo in modo strutturato per contribuire alla creazione di una leadership italiana al femminile, che possa rappresentare un traino per lo sviluppo del sistema Paese”, dicono.