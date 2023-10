Salone del libro di Torino, presentate le novità dell'edizione 2024

La nuova direttrice Annalena Benini ha presentato oggi il piano editoriale 2024-2026 del Salone del Libro di Torino: sarà organizzato in 7 sezioni tematiche, ognuna affidata a un curatore, e nella nuova squadra è ampia la presenza femminile. Annunciato anche il primo evento di “Aspettando il Salone”, che si terrà il 17 ottobre al Sermig con Patrick Zaki, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria dal 6 ottobre, dove l'attivista egiziano racconterà la sua esperienza in carcere.

Ognuna delle 7 sezioni tematiche, sarà affidata a un curatore che avrà libertà di ideare, orchestrare e condurre incontri, uno per ogni giorno del Salone: Editoria affidata a Teresa Cremisi; Arte a Melania Mazzucco; Romanzo allo scrittore Alessandro Piperno; Romance a Erin Doom; Leggerezza a Luciana Littizzetto; Informazione a Francesco Costa; Cinema a Francesco Piccolo. "Sono grata ai curatori per avere accettato questo incarico. Sono tutti qui", ha detto Benini. Alle Sezioni si aggiunge una Redazione formata da Paola Peduzzi, Igiaba Scego, Francesca Sforza e Tiziana Triana.

Un Salone indipendente e con tante donne in squadra

"L'indipendenza del Salone del Libro? Spero sia scontata. Credo che sia proprio il punto di partenza per lavorare, non ne conosco altri", ha aggiunto la nuova direttrice. "Sono molto emozionata, ma non ho paura" ha proseguito Benini che ha detto di non avere avuto alcuna interlocuzione con esponenti del governo durante la messa a punto del suo programma.

"Sono molto abituata a lavorare con le donne, è un esperimento che ho già fatto nel mio giornale e che ho cercato di portare qui. Mi trovo bene, c'è una grande armonia. Credo moltissimo nello sguardo femminile", ha poi detto Benini spiegando la larga presenza femminile nella sua squadra: quattro donne su sette alla guida delle sezioni, quattro su quattro nella redazione che lavorerà al programma. Anche tra i collaboratori tecnici è significativa la 'quota rosa' con Ilide Carmignani per l'area traduzione; Giusi Marchetta per l'area ragazzi e scuole; Sara Speciani, per l'area professionale.