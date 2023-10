Prato, famiglia Ciolini da record: il padre ha 100 anni, la madre 99

Emilia continua a fare la mamma, dispensando consigli e rimproverando bonariamente i propri figli di ben 81 e 76 anni. Franco racconta: "La mia mamma è speciale, fino a pochi anni fa la domenica metteva tutti a tavola" ascolta articolo

"Viva la mamma" cantava Bennato. Tanto più se a 80 anni si ha la fortuna di sentirsi ancora ripetere: "Devi mangiare di più". È la storia della longeva famiglia Ciolini, nota in tutta Prato per la tappezzeria in cui lavorava 'mamma' Emilia, che ha 99 anni. Gastone, il marito, ha 100 anni e i due figli, Franco e Carlo, 81 e 76.

Incrocio di generazioni Emilia continua a fare la mamma, dispensando consigli e rimproverando bonariamente i propri figli. I genitori centenari vivono soli, con l'aiuto di una badante, nella stessa casa dal 1940. Franco ha raccontato al quotidiano La Nazione: "La mia mamma è speciale, fino a pochi anni fa la domenica metteva tutti a tavola - racconta -. Sedani alla pratese e crostini alla fagiolino". Se si sommano i loro anni si ottiene 360: un cerchio perfetto in cui si intersecano generazioni e storie diverse: "Mio padre è stato a combattere in Sardegna, furono anni difficili. La mamma ha fatto per entrambi i genitori".

Una famiglia speciale Franco sa quanto sia speciale il suo essere ancora "figlio" alla sua età: "Sono stato alla Posta e quando l’addetta allo sportello ha capito che dovevo fare un versamento per i miei genitori mi ha guardato sorpresa..". Certamente non capita di frequente di poter chiamare ancora mamma e papà a 80 anni. Tuttavia, non mancano le difficoltà: "Avere ancora i genitori a questa età è un grande piacere ma anche un impegno", ha spiegato Franco.