San Francesco, reliquia saio sarà custodita nella chiesa di Anghiari

Sarà esposto in via permanente nella chiesa Santa Croce di Anghiari (Arezzo) un frammento della reliquia del saio indossato da San Francesco. Ad annunciarlo oggi, in occasione delle celebrazioni di San Francesco patrono d'Italia, che si sono svolte presso il santuario de La Verna, è stato monsignor Andrea Migliavacca, vescovo della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. "Sono molto contento che questa reliquia così preziosa giunga ad Anghiari perché è un'occasione di particolare ricchezza spirituale e di possibile devozione a san Francesco - ha detto il vescovo -. È un grande arricchimento per la comunità e la parrocchia di Anghiari. La nuova collocazione consentirà sia la custodia che la preghiera e l'incontro con la testimonianza di san Francesco".