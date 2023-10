Terremoto Napoli, tiktoker si avvicina alla Solfatara di Pozzuoli

Cronaca

Una nuova scossa, di magnitudo 4, si è registrata alle 22.08 di ieri, lunedì 2 ottobre. L’epicentro al confine tra il Comune di Pozzuoli e Agnano, frazione di Napoli. Molta la paura tra la gente, che è scesa in strada. Verifiche di stabilità degli edifici: per ora segnalate cadute di calcinacci, ma nessun danno significativo. Musumeci: 'Rischio zero non c'è'