Marelli, sospesa la procedura di chiusura di Crevalcore

Marelli ha sospeso la procedura di chiusura del sito di Crevalcore , lo ha annunciato l'azienda al termine dell'incontro avvenuto oggi al ministero delle Imprese e del made in Italy con i sindacati.

"L'azienda ha condiviso la proposta del ministro Alfonso Urso al fine di lavorare a un tavolo congiunto con il governo, la regione Emilia-Romagna e le parti sociali, per l'identificazione di una soluzione che preservi la continuità industriale del sito di Crevalcore", ha fatto sapere Marelli annunciando anche di aver dato mandato ad un advisor per individuare possibili acquirenti per favorire l'operazione di reindustrializzazione del sito.