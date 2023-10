Stellantis: a Melfi 5 modelli di 4 brand, anche tedeschi e francesi

L'entrata in produzione delle prime vetture elettriche avverrà secondo una precisa tabella di marcia. Nell'ultimo quadrimestre del 2024 ci sarà la salita produttiva della prima vettura a marchio Ds che passerà per la prima volta in linea al 'pilotino' di Melfi già alla fine della prossima settimana. Nel 2025 inizierà la produzione di due vetture, a marchio Jeep e Ds. Nel 2026 comincerà la produzione di una vettura Lancia e un'altra a marchio Opel.

La produzione

Secondo quanto precisano i sindacati in un comunicato, tutte le cinque vetture saranno prodotte su piattaforma Stla Medium, nata appositamente per raggiungere gli obiettivi di elettrificazione. In quest'ottica viene confermata da parte di Stellantis la realizzazione della nuova linea di assemblaggio delle batterie che partirà in contemporanea al lancio dei nuovi modelli. La Jeep Compass sarà prodotta anche in una versione ibrida di ultima generazione per accompagnare gradatamente il mercato dell'elettrico. Inoltre, è stato definito il cronoprogramma di uscita delle vetture attualmente in produzione: la prima sarà nell'arco del 2024 la 500X, la seconda al termine del 2025 sarà la Jeep Renegade.