Frosinone, uomo aggredisce padre e minaccia di bruciare il panificio

I carabinieri della compagnia di Alatri hanno arrestato un 39enne che si era allontanato dalla comunità terapeutica di Terni, dov'era detenuto, ed aveva raggiunto il panificio della sorella in provincia di Frosinone, minacciando lei e il padre di dare fuoco al locale se non gli avessero dato i soldi che pretendeva. L'uomo ha iniziato a picchiare il padre e poi ha preso dall'auto con cui era arrivato in città una tanica di benzina e un accendino, gridando che avrebbe bruciato tutto.

Ai domiciliari in attesa del processo

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha immobilizzato il 39enne: non è stato, tuttavia, facile portarlo in caserma, dato che l'uomo si è aggrappato ai montanti dell'auto di servizio per evitare di essere messo a bordo. Una volta espletate le formalità, il sostituto procuratore di turno a Frosinone ha chiesto il giudizio immediato per il 39enne: verrà processato il 21 dicembre. Nel frattempo è stato messo ai domiciliari. L'uomo era stato inviato a Terni dal giudice proprio per tenerlo lontano dalla famiglia.