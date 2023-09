Tragedia a Trento, moto travolge monopattino: morti due giovani

Deceduta una 16enne. In sella alla moto un 22enne portato all'ospedale Santa Chiara in condizioni gravissime e poco dopo deceduto

Tragedia a Trento . Ieri sera una ragazza di 16 anni è stata travolta da una moto mentre stava attraversando la strada con il monopattino. In sella alla moto un 22enne portato all' ospedale Santa Chiara in condizioni gravissime e, poco dopo, deceduto.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto in via Venezia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Nell'impatto la 16enne è stata sbalzata per una trentina di metri. All'arrivo dei soccorsi per lei non c'è stato altro da fare che constatare il decesso. La strada è stata poi chiusa al traffico per ore.