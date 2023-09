Firenze, incidente in A1: due morti e due feriti gravi. Code di 11 km

Per l'incidente chiusa l'A1 tra Incisa e Firenze Sud. Intervenuti vigili del fuoco, Polstrada, personale di Aspi. In corso le operazioni di distribuzione dell'acqua da parte del personale di soccorso intervenuto: sono 11 i km di coda in Sud, 5 in Nord, 2 in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Incisa verso Bologna.

I consigli per evitare il traffico

Agli utenti diretti verso Bologna dopo l'uscita a Incisa si consiglia di percorrere la viabilita' ordinaria, per poi rientrare in A1 a Firenze sud. In alternativa, per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Bologna, si consiglia di anticipare l'uscita a Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettolle per poi rientrare in A1 a Firenze Impruneta; percorso inverso per chi da Milano/Bologna è diretto verso Roma.