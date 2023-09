Sono nove i manifesti funebri di cordoglio per la morte del boss mafioso Matteo Messina Denaro affissi a Orgosolo (Nuoro) e commissionati a un'agenzia funebre del paese. "Gli amici di Orgosolo sono profondamente scossi per la scomparsa di Matteo Messina Denaro", si legge nel necrologio, costato 60 euro ai committenti. "Una persona anonima ci ha chiamato ieri nel primo pomeriggio", riferisce all'AGI il titolare dell'agenzia Goddi che ha pensato a un'iniziativa goliardica, com'era accaduto in passato in occasione della morte di personaggi come la regina Elisabetta II, il compositore Ennio Morricone e l'ex premier Silvio Berlusconi.