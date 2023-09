Crotone, McDonald's assume 110 persone per nuovo ristorante

Sono state avviate le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Crotone del McDonald's Job Tour in programma nella seconda metà di ottobre

A Crotone, in Calabria, McDonald's apre un nuovo ristorante e assume personale. Cerca 110 persone che saranno assunte e impiegate nella seconda struttura (una è a Passovecchio) che la catena di fast food è pronta ad aprire in città. Sono state avviate le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Crotone del McDonald's Job Tour in programma nella seconda metà di ottobre, l'evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald's su tutto il territorio italiano.