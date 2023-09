Le hanno tirate i pescatori del Consorzio cooperative del Polesine nella Sacca di Scardovari, a Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Servono a proteggere gli allevamenti di vongole neonate che diventeranno veraci, destinate al mercato nazionale e internazionale

Per contrastare l' "avanzata" del granchio blu e proteggere gli allevamenti di vongole, di cui i granchi sono ghiotti, i pescatori del Consorzio cooperative del Polesine hanno tirato delle reti con anima in ferro nelle lagune della Sacca degli Scardovari, a Porto Tolle, in provincia di Rovigo.