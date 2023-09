Terrorismo, a Cesena fermato 24enne: voleva unirsi a jihad

Mondo

Uomini e donne ricoperti di polvere, lo sguardo di Bush, la corsa dei soccorritori, i crolli in diretta tv, gli schianti sul Pentagono e vicino a Shanksville, la bandiera Usa sulle macerie. Sono passati 21 anni dall'attacco alle Torri Gemelle che colpì il cuore Usa

Sono passati 21 anni da quando, l’11 settembre 2001, l’attentato terroristico alle Twin Towers di New York, uno dei più gravi della storia, ha ucciso quasi 3mila persone e sconvolto gli Stati Uniti e il mondo intero

Twitter e Facebook non esistevano ancora, ma l’attentato dell’11 settembre fu uno dei primi drammi mondiali ad accadere in diretta tv. È per questo che, anche a distanza di 21 anni, alcune immagini di quel giorno rimangono impresse nella memoria di chiunque