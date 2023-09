Chi sono Sofia e Simone, i nipoti di Giorgio Napolitano

Sofia al funerale: “Un uomo formidabile e premuroso”

"Giorgio Napolitano era un leader e un politico e un uomo formidabile premuroso e pieno di attenzioni, era sempre presente per noi, ascoltava i nostri problemi in modo partecipe e e comprensivo nonostante fosse già occupato con i problemi del Paese", ha detto tra le lacrime Sofia durante la cerimonia in Aula alla Camera. In piedi con la voce incrinata dalla commozione Sofia ha preso parola davanti ai parlamentari e alle istituzioni. Un ricordo personale, di vita vissuta insieme che traccia la figura di un nonno attento e presente. "Ci scriveva sempre, anche quando non sapevamo ancora leggere, ci telefonava quando vedeva dei cartoni in televisione che pensava ci sarebbero piaciuti. Ci veniva a prendere a scuola e ci portava a villa Borghese per un gelato. Ha sempre trovato il tempo per me e Simone, nonostante i suoi impegni - ha aggiunto Sofia - I consigli che ci ha dato ci fanno sentire fiduciosi in noi stesi quando dobbiamo affrontare scelte personali".