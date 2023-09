Oristano, cadavere di una donna trovato sulla spiaggia di Is Arenas

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una turista brasiliana che alloggiava in un vicino campeggio. Sul posto il soccorso sanitario del 118 e le forze dell'ordine per i primi accertamenti

Una donna è stata ritrovata senza vita in una spiaggia dell'Oristanese. Il cadavere è stato rinvenuto lungo la spiaggia di Is Arenas, sul litorale di Narbolia, in provincia id Oristano. Si tratterebbe di una donna di origine brasiliana, ospite di un campeggio della zona dove soggiornava assieme ad altre persone.

Indagini sulle cause del decesso

Difficile per il momento ipotizzare le cause del decesso. Sul corpo qualche segno ancora difficile da interpretare: il cadavere restituito dalle acque potrebbe avere sbattuto contro degli scogli (magari qualche centinaio di metri vicino visto che la zona è sabbiosa) o qualche imbarcazione. Ma non si esclude per ora alcuna ipotesi. Sul posto i carabinieri, sono in corso le indagini.