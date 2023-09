Venezia, due aerei di linea hanno rischiato la collisione in aeroporto

Una collisione tra due voli è stata evitata all'aeroporto di Venezia. Il fatto è stato reso noto tramite una nota dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, citata dal Corriere della Sera , ma è avvenuto lo scorso ottobre, quando un Airbus A321 di Iberia con 203 persone a bordo ha dovuto annullare l’atterraggio in quanto sulla pista, pronto a decollare, si trovava un Boeing 737 di Ryanair con 174 persone a bordo. Un fatto definito dall'Agenzia "un inconveniente grave".

La vicenda

All'origine del fatto probabilmente un cavo inserito male dal personale della torre di controllo: un errore che ha fatto sì che le comunicazioni non giungessero all'aereo Ryanair, rimasto quindi sulla pista più del previsto. Con una fitta nebbia a complicare la situazione, e consapevoli del volo Iberia in avvicinamento, i piloti Ryanair hanno deciso di utilizzare la frequenza radio di emergenza per mettersi in contatto con l'Airbus per rimandare l'atterraggio. A quel punto anche dalla torre di controllo sono riusciti a comunicare con il volo Iberia, che quindi ha ripreso quota e posticipato l'atterraggio di qualche minuto.