It-Alert, test rinviato nel Lazio: confermato Veneto e Valle d'Aosta

Rinviato il test di IT-Alert di oggi nel Lazio a causa dell’allerta gialla per temporali prevista su tutto il territorio. Lo comunica la Regione. ''Le date dei test possono subire variazioni nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali siano impegnati in attività per eventuali allerte in atto nei giorni del test o per situazioni di emergenza” si legge nel regolamento. La nuova data sarà comunicata su www.it-alert.gov.it. Test confermato oggi in Valle d’Aosta e in Veneto. Il 26 settembre sarà la volta di Abruzzo e provincia Autonoma di Trento; il 27 settembre in Liguria, il 13 ottobre nella provincia Autonoma di Bolzano. La sperimentazione servirà a mettere a punto il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale e verificare eventuali criticità.