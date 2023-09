Amanda Knox chiede di annullare la condanna per calunnia

Presentato ricorso in Cassazione affinché venga annullata la condanna, definitiva, a tre anni di reclusione per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba legata al processo per l'omicidio di Meredith Kercher

Amanda Knox ha fatto ricorso in Cassazione affinché venga annullata la condanna, definitiva, a tre anni di reclusione per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba legata al processo per l'omicidio di Meredith Kercher, per il quale sono stati assolti lei e Raffaele Sollecito. All'istanza si oppone però Lumumba costituito con l'avvocato Carlo Pacelli.

Il ricorso

Il ricorso, basato su uno degli articoli introdotti dalla riforma Cartabia, segue il riconoscimento da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo della violazione dei diritti di difesa nel corso dell'indagine. Knox ha presentato l'istanza in Cassazione tramite gli avvocati Carlo Dalla Vedova, suo legale storico, e Luca Luparia Donati. La Cassazione potrà respingere l'istanza, revocare la sentenza di condanna per calunnia o disporre una rinnovazione del processo che in quel caso si terrebbe a Perugia. Possibilità ritenuta comunque molto remota dai legali di Knox, anche sulla base della sentenza della Cassazione che ha assolto lei e Sollecito dall'accusa di omicidio. Un'eventuale annullamento della condanna per calunnia non aprirebbe comunque la strada a una richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione da parte di Knox, essendo scaduti i termini. La donna potrebbe comunque avanzare una richiesta di danni.