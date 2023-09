Terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Firenze

Un terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito questa mattina alle 5:10 la provincia di Firenze. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro del sisma è stato localizzato a 3 km a sud-ovest di Marradi ad una profondità di 8,4 km. La forte scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Si segnalano centinaia di persone riversatesi in strada dopo il sisma. In corso una verifica sui possibili danni. Sono in corso numerose scosse di assestamento di magnitudo compresa tra 2.8 e 2.0, la più forte di queste ha ha avuto ipocentro a 7 km di profondità, ed è avvenuta a 4 km a ovest di Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, a circa 10 km in linea d'aria da Marradi. .

Verifiche in Toscana e Romagna, non segnalati danni

"Molte richieste da parte di cittadini spaventati, in corso alcune verifiche per delle crepe in abitazioni private, nessuna segnalazione di danni o persone coinvolte". Lo rendono noto i vigili del fuoco della provincia di Forli'-Cesena dopo la scossa delle 5.10 tra Romagna e Toscana con epicentro a Marradi, in provincia di Firenze. "C'è molta preoccupazione, tanta gente in strada, ma non si segnalano danni particolari - conferma il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti - I vigili del fuoco stanno uscendo per le verifiche ma al momento non si segnalano criticita'".